Anabella Azín, madre de Daniel Noboa, confirmó que la cita del presidente-candidato con Trump no fue oficial

Annabella Azín, madre del presidente-candidato Daniel Noboa, confirmó este lunes 31 de marzo que la reunión entre su hijo y el mandatario estadounidense, Donald Trump, no fue un encuentro oficial. Sin embargo, analistas políticos consideran que esta visita representó un acierto estratégico en la contienda por la segunda vuelta electoral en Ecuador.

El analista Jorge Ortiz destacó el impacto positivo que tuvo la difusión de la fotografía del encuentro, la cual se viralizó rápidamente en redes sociales y generó reacciones favorables hacia Noboa.

"Creo que Daniel Noboa ciertamente se anotó un punto con esta reunión con el presidente Trump (...). No sé cuánto incidirá en el resultado final de la elección, pero que fue un acierto de Noboa, que la dejó mal parada a Luisa González, no me cabe la menor duda”, afirmó Ortiz.

En una entrevista radial, Azín explicó que, aunque la reunión no tuvo carácter oficial, el propósito fue exponer la situación de seguridad en Ecuador y la necesidad de apoyo internacional.

La cita no se llevó a cabo en la Casa Blanca, en Washington, sino en el club privado de Trump, Mar-a-Lago, en Florida. A criterio de Ortiz, la falta de información sobre el contenido de la conversación podría ser una estrategia para revelar acuerdos en un momento clave de su campaña.

A casi dos días del encuentro, el gobierno ecuatoriano no ha divulgado mayores detalles sobre lo tratado, y el gobierno estadounidense tampoco ha emitido un pronunciamiento oficial. Mientras tanto, el impacto mediático del evento sigue generando debate en la arena política ecuatoriana.