Amnistías: Gremios de Quito presentan primera acción de inconstitucionalidad

La primera acción de inconstitucionalidad llegó en contra de la decisión tomada por la Asamblea Nacional, la madrugada del pasado 10 de marzo de 2020, cuando otorgó amnistías a 268 personas.

Ante ello, hoy 15 de marzo de 2022, el expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, junto a Ida Páez, activista ciudadana y Diego Vivero, presidente de la Asociación de restaurantes de Pichincha, presentaron una acción de protección en contra de la resolución.

El abogado de la organización "Quito Levántate", Andrés Castillo explicó a Ecuavisa.com las razones: "la resolución viola el artículo 120 numeral 13 de la Constitución que, prohíbe expresamente otorgar amnistías a quienes están siendo investigados por delito de secuestro, violación a la administración pública, etc".

Asimismo, expone Castillo que, la resolución violó el debido proceso, "no se garantizó la imparcialidad de los jueces, no se escuchó a las partes, no se valoraron las pruebas, no hubo igualdad de condiciones, esto hace que presentemos la acción de inconstitucionalidad", afirmó.