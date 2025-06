El Ministro del Interior denuncia que jueces de Manabí lo llaman por el caso de Blanqueo de Fito

En enero de 2024, Adolfo Macías Villamar se escapó de la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, y un año y medio después, las autoridades no han podido dar con su paradero.

El Ministerio del Interior, con el apoyo de la Policía Nacional, realizó un operativo a inicios de junio de 2025, como parte de una investigación por presunto lavado de activos vinculado alias Fito, cabecilla del grupo terrorista Los Choneros.

Al respecto, John Reimberg, denunció que jueces de una de las zonas donde se han desplegado los operativos estarán intentando contactarlo a través de terceros.

Le puede interesar: Una jueza de Manta ordenó quemar evidencias contra alias Fito en caso de presunto enriquecimiento ilícito

“Señores jueces de Manabí, no me llamen, no me busquen, no traten de llegar a mí a través de terceros; no tenemos nada que hablar”, declaró este 8 de junio, manifestó tras concluir un operativo en Durán.

Durante su intervención, mencionó al juez Marcos Mendoza, a quien le señaló que no tiene ningún caso pendiente con él para justificar intentos de contacto. La denuncia de Reimberg estaría ligada a con los operativos del caso Blanqueo Fito.