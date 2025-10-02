Política
02 oct 2025 , 21:30

ADN no pudo destituir a Nuria Butiñá, del correísmo, por presunto cobro de diezmos

De esta manera, la legisladora de RC mantiene su curul.

   
    Nuria Butiñá en el Pleno del Parlamento.( Asamblea )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
La bancada ADN y aliados no pudieron destituir a la asambleísta del correísmo, Nuria Butiñá (correísmo), acusada de cobrar diezmos a un asesor.

Se necesitaban de 101 votos para la destitución, pero ninguna fuerza legislativa cuenta con ese número. ADN alcanzó 81.

LEA: El informe del Comité de Ética recomienda al Pleno destituir a Nuria Butiñá por el caso de diezmos

La denunciante, Mishel Mancheno (ADN), dijo que había pruebas del cobro de diezmos como audios, chats y transferencias.

Por su parte, Butiñá aseguró que la denuncia es una represalia en su contra por parte de un asesor al que desvinculó. “Es un montaje; se presentaron audios mutilados”, expresó.

De esta manera, la legisladora de RC mantiene su curul. Además, dijo que demandará a su exasesor porque con su "honra y buen nombre no se juega".

LEA: Mishel Mancheno y Nuria Butiñá presentan las pruebas de cargo y descargo sobre presuntos cobros de diezmos en la Asamblea Nacional

Temas
destitución
Correísmo
diezmos
bancada ADN
Nuria Butiñá
