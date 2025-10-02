ADN no pudo destituir a Nuria Butiñá, del correísmo, por presunto cobro de diezmos

La <b>bancada ADN</b> y aliados no pudieron destituir a la <b>asambleísta del correísmo</b>, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/nuria-butina target=_blank>Nuria Butiñá</a> (correísmo), acusada de cobrar diezmos a un asesor. Se necesitaban de 101 votos para la destitución, pero<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/informe-comite-etica-pleno-destituir-nuria-butina-caso-diezmos-DH10178597 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/mishel-mancheno-nuria-butina-pruebas-cargo-descargo-diezmos-asamblea-DD10135116 target=_blank></a>