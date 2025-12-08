Política
ADN propone enmienda para que los presos ya no pertenezcan a grupos de atención prioritaria

Para los legisladores del Gobierno, esta normativa constitucional "ha permitido distorsionar la justicia".

   
    Rueda de prensa de la bancada ADN en la Asamblea este 8 de diciembre de 2025.( API )
La bancada oficialista ADN anunció este 8 de diciembre una propuesta de enmienda constitucional para que las personas privadas de la libertad ya no pertenezcan a los grupos de atención prioritaria.

La iniciativa busca reformar el artículo 35 de la Constitución, en donde consta que los presos son de atención prioritaria, y que ese fragmento pase al artículo 78, concerniente a la reparación a víctimas por delitos.

Lucía Pozo Moreta (ADN), quien presentó el proyecto de enmienda, dijo que no se quitarán derechos, pues la reforma contempla incluir un inciso en donde se garantice la dignidad humana a las personas están recluidas.

A su juicio, que los internos sean considerados como grupos de atención prioritaria "ha permitido distorsionar la justicia".

La propuesta de Pozo deberá pasar la revisión de la Corte Constitucional. Surge luego de que el Gobierno no lograra la aprobación de la ciudadanía para ir a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución.

