Le puede interesar: La incorporación de pruebas que no fueron notificadas causó polémica en el juicio político a Sommerfeld

A su juicio, se vulneró lo que dice el artículo 22 de la Convención de Viena, el cual señala que "los locales de una misión diplomática son inviolables ". Como evidencias, presentó videos con las declaraciones realizadas por la funcionaria en diferentes medios de comunicación tras la detención del exsegundo mandatario. Criticó lo que Ecuador declaró como persona no grata a la embajadadora de México, Raquel Serur .

En su intervención de hoy, Urresta aclaró que la solicitud de enjuiciamiento no va en contra de la Cancillería como institución, sino de Sommerfeld. Los testigos diplomáticos mexicanos que fueron convocados por la legisladora no acudieron a la reunión de hoy.

Pidió que se respete el debido proceso en todas las instancias. Sugirió que se aporte al bienestar de los ecuatorianos y no ir en contra del país. Por la misma red social , Fiscalización respondió que siempre actúa de acuerdo a los procedimientos parlamentarios. "El desconocimiento de la norma de ciertos asambleístas no debe ser replicado por los medios de comunicación para desinformar ".

De forma paralela, la bancada del oficialismo (ADN) publicó un comunicado en X. En este indicó que los asambleístas de la Revolución Ciudadana violan la Ley de la Comisión de Fiscalización. "Rechazamos formalmente las prácticas empleadas en la Comisión de Fiscalización, donde han demostrado que esto no es solo un juicio contra la canciller, sino contra Ecuador".

Le puede interesar: Gabriela Sommerfeld dice que el juicio político no es un proceso contra ella, sino contra el país

La canciller presentó su prueba documental y audiovisual. Dio su más enérgica protesta por la forma irregular para dar paso a la prueba presentada por la asambleísta solicitante. "Esta nunca fue anunciada como manda el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa pues no cumple con los requisitos de fondo y forma que exige la misma norma".

De otro lado, aclaró que Aéreo México jamás dejó de operar en el país y mantiene las frecuencias. Solamente ha suspendido la operación, tal como lo señaló en un comunicado hasta el 15 de diciembre de este año. Dijo que su mayor interés e servir al país y recuperarlo de las mafias. "Hoy estamos dando solución al tema de los migrantes y los valora".

Destacó la labor de su padre como empresario y que tiene una destacada trayectoria. Añadió que el juicio político en su contra se remite a la irrupción y allanamiento a la embajada de México, negativa de conceder el salvoconducto a Jorge Glas y el impasse en las relaciones comerciales con Rusia. "Se trata de un juicio político contra el Ecuador, pues ninguna de las acusaciones tiene que ver con el incumplimiento de funciones y atribuciones que me otorga la Constitución y la ley, conforme demuestro con las pruebas de descargo".

Dijo que las acusaciones en su contra han sido desvirtuadas en el escrito de su contestación con pruebas de descargo. "La solicitante no justifica sus acusaciones. Basta una simple lectura para confirmar su impertinencia y falta de fundamento legal y fáctico". También argumentó que, para el Gobierno ecuatoriano, no era lícita la concesión de asilo diplomático a Glas, con base en el artículo 3 de la Convención de 1954. "Tenía la obligación de presentarse regularmente ante las autoridades competentes y tenía prohibido salir del pais. Esto demuestra que no había una persecusión política".

Noticia en desarrollo...

Le puede interesar: Una propuesta busca que la censura por un juicio político pase de dos a cinco años