Guayaquil tendrá dos sesiones solemnes por su fundación, una de Daniel Noboa y otra de Aquiles Álvarez

La Presidencia de la República y el Cabildo porteño preparan sesiones solemnes independientes por los 489 años de Fundación de Guayaquil. Desde Carondelet se tiene previsto llevar a cabo un acto a las 18:00 del jueves 25 de julio en el Centro Cívico Eloy Alfaro (sur), mientras que la Alcaldía realizará su evento ese mismo día a las 18:30 en el Palacio de Cristal (centro-sur).

El alcalde de Guayaquil, en su enlace radial de este miércoles 17 de julio, descartó por completo que el Municipio vaya a invitar al presidente de la República, Daniel Noboa, o algún alto funcionario de su Administración.

"Nosotros no podemos ser falsos. No hay una buena relación. No vamos a invitar a nadie del Gobierno a las Fiestas de Guayaquil", sentenció el regidor.

La denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables contra el alcalde de Guayaquil, sus dos hermanos y otros por presunto comercio irregular de combustible ha extendido la brecha entre el jefe de Estado y el alcalde, quienes ya tenían una relación distante por varios motivos.

Por ejemplo, en octubre pasado, durante la sesión solemne por la Independencia de Guayaquil, Álvarez se disgustó porque Noboa, quien aún era candidato a la Presidencia, no asistió al evento que había sido organizado la Alcaldía.

Además, Álvarez señaló que la militancia de ADN (la organización política fundada por Noboa) celebraba un mitin político muy cerca de la ceremonia. Para él eso era "una falta de respeto". Ese día Noboa ni siquiera estuvo en Guayaquil.

Otro desencuentro entre el presidente y el alcalde fue por el proyecto del Quinto Puente.

Un día después de haber asumido el poder, Noboa emitió un decreto derogando una disposición de su antecesor, Guillermo Lasso. El expresidente había trasladado la competencia para la construcción del Quinto Puente al Municipio de Guayaquil. Álvarez incluso fue al Palacio de Carondelet (Quito) a la ceremonia de suscripción del decreto.

Noboa no sustentó por qué derogó el documento. Álvarez, en cambio, mencionó que era "una decisión penosa". "Ojalá que la soberbia no se convierta en la fuerza que lidera este gobierno", escribió entonces.