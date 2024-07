La bancada de Construye hizo una vez más clara su postura de que el martes 16 de julio darán los votos para que Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, sea censurado políticamente y en consecuencia no pueda ejercer cargos públicos durante dos años.

No obstante, no hay certeza de si eso se logre, pues se requieren de 92 votos para ello y hasta la semana pasada solo había 88. En este contexto, Construye acusa al presidente Daniel Noboa de tener un pacto con el correísmo y le recordaron que sin los votos de sus asambleístas "no habrá censura".

