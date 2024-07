"Es una bancada novel en la Asamblea, carece de la experiencia, de la malicia suficiente como para enfrentarse a muchos duchos de la política que están en la Asamblea y que tienen líderes que han estado en la Asamblea durante muchos años. Eso hace que frente a contingencias, temas urgentes, la bancada tenga una capacidad de reacción limitada", señala Castillo.

En cambio, para Urresta ha sido un error defender las actuaciones de otros ministros cuya función califica como mala y pone el ejemplo de Sade Fritschi al frente de la cartera de Ambiente. "Ellos (bancada de ADN) desconocen la inequidad y la falta de sensatez por parte de sus ministros generando un espíritu de cuerpo que quieren invisibilizar lo realmente visible, ejemplo: justifican las acciones de la ministra del ambiente, en donde a escala nacional podemos ver que no hay un cuidado ambiental, no está preparada", enfatiza.

No lo ve así Andrés Castillo, quien sostiene que sí había la intención de revisar "la condición mental del Presidente, pero como se nos alertó, pronto recularon y en el cambio del orden del día pusieron las disculpas públicas a los otros presidentes". La intención, analiza, era sacar del juego a Noboa y que se ubique antes a Verónica Abad porque "hay quienes tienen acuerdos con ella".

"Tampoco conocen del término calumnia cuando expresan, por ejemplo, que se quiere declarar loco al presidente, ¿bajo qué facultad?, ¿bajo qué criterio? Y cuando se les quiere interpelar, dicen: 'es que yo escuché'. Los asambleístas estamos para facultarnos bajo pruebas, no bajo chismes", dice Urresta.

Urresta ve como un error las expresiones de Valentina Centeno, jefa del bloque de ADN, cuando expresó que la Asamblea buscaba "declarar loco" al presidente Daniel Noboa, tras las declaraciones que dio al periodista Jon Lee Anderson respecto a otros mandatarios de Latinoamérica y que fueron publicadas en el The New Yorker.

Valentina Centeno también ha querido impulsar la creación de una comisión que fiscalice las consecuencias que pudo ocasionar el expresidente Rafael Correa cuando "pidió sanciones para Ecuador" tras la incursión del Gobierno de Noboa en la Embajada de México en Quito para capturar a Jorge Glas.

Al respecto, Henry Kronfle explicó que no se puede crear una comisión para investigar a una persona que ya no es funcionaria pública. E incluso conminó al Gobierno a que si en verdad quieren investigarlo presenten la denuncia en Fiscalía.

En esa misma línea se maneja Urresta: "No hay criterio jurídico para hacerlo (la creación de la comisión), primero, segundo no somos fiscales ni peritos, para algo existe Fiscalía y tercero que no podemos usar a la función legislativa para la persecución de una persona".

Para Adrián Castro, insistir en la creación de esa comisión no es un error. "Me parece un mensaje de insistencia a manera de una reacción de indignación frente a la no escucha por parte del presidente Kronfle", sostiene.

Además, Andrés Castillo asegura que esa comisión sí se puede crear porque no se investiga a la persona, sino a los hechos. Lo que no se podía, dice, es crear una comisión que investigue presuntos hechos de corrupción en la administración pública. "Debía en todo caso conocerlo Fiscalización, no se podía crear; sin embargo, lo hicieron", señala.

LEA: La Asamblea no podrá tratar Ley de Seguridad Social durante un año, tras veto del presidente Noboa