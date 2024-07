El presidente de la Asamblea pide réplica en radios para responder a Daniel Noboa

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, pidió a la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) el mismo espacio concedido este lunes 8 de julio al jefe de Estado, Daniel Noboa, para responder a las acusaciones que emitió el mandatario. Hoy, Noboa mencionó, entre otros temas, que el Parlamento está "fregando todos los santos días" a su gobierno.

La AER accedió a la solicitud. La transmisión iniciará a las 07:30 de este martes 9 de julio. La matriz será Radio Forever.

Este lunes, el gobernante se mostró -una vez más- crítico de la Asamblea Nacional. Indicó que existe un pacto entre grupos políticos tradicionales, incluso con su antecesor, Guillermo Lasso, para darle prioridad a los procesos de juicio político contra sus ministros y no los que fueron de Lasso.

"(En la Asamblea) van a seguir fregando todos los santos días", subrayó el jefe de Estado. "Tenemos esta contra de los partidos tradicionales porque ellos quieren estar en el poder", agregó.

Kronfle ya respondió este lunes a las declaraciones de Noboa. En una rueda de prensa en el Palacio Legislativo enumeró "las mentiras" del presidente.

Desestimó las declaraciones sobre un supuesto pacto entre el Partido Social Cristiano (PSC) y la Revolución Ciudadana (RC) para archivar el juicio político contra el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, quien está preso por presunta delincuencia organizada y obstrucción a la justicia.

Este lunes, el PSC, organización a la que pertenece Kronfle, dio los votos para que el proceso continúe y la sesión para conocer el desenlace se desarrollará el próximo martes.

Por otra parte, Kronfle explicó que el bloque de ADN intentó crear una comisión para investigar las declaraciones del expresidente Rafael Correa sobre posibles sanciones a Ecuador, tras la incursión policial en la Embajada de México en Quito.

No obstante, la propuesta no tuvo paso porque -dijo- no se puede fiscalizar a una persona que ya no ejerce cargo público. Y conminó a que, si el Gobierno busca una sanción contra el exmandatario, lo haga a través de la Fiscalía.