Henry Kronfle confronta a Noboa y lo acusa de entablar mentiras contra la Asamblea

Como primer punto, Kronfle explicó que el oficialismo intentó crear una comisión para investigar las declaraciones del expresidente Rafael Correa sobre posibles sanciones a Ecuador tras la incursión del Gobierno a la Embajada de México en Quito. No obstante, la propuesta no tuvo paso porque, dijo, no se puede fiscalizar a una persona que ya no ejerce cargo público. Y conminó a que si quieren investigarlo presenten la denuncia en Fiscalía.

LEA: La Asamblea aprueba el endurecimiento de penas y modifica el proceso para la extinción de dominio