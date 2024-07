“La edad de González Nader y su forma no confrontativa de hacer política podrían acoplarse mejor con la forma de ser de los quiteños. Además, ella estaba más vinculada a Fernando Villavicencio”, comentó.

“Los quiteños ya no admiran a personajes científicos o académicos, tampoco buscan alcaldías de largo plazo. La capital , por su modo de vida, exige líderes que presenten soluciones rápidas y personajes carismáticos”, expresó.

Carolina Moreno , analista política y excandidata a concejal de Quito, subraya que el debilitamiento de la política quiteña se explica también por el cambio de comportamiento de las nuevas generacione s, que no termina de entenderse por completo.

“Después de las alcaldías de Augusto Barrera en 2014 y Mauricio Rodas en 2019, el liderazgo político en Quito se rompió; los líderes no lograron conectar con los sectores sociales”, dijo.

Por otro lado, Ruiz Álvarez menciona a Sixto Durán Ballén, Jamil Mahuad y Rodrigo Paz como ejemplos de líderes y alcaldes que, a pesar de no ser de Quito, lograron conectar con la población capitalina al ando de partidos como el PSC o la Democracia Popular.

Hace 19 años que Quito no ha visto a un líder propio ocupar altos puestos políticos. ¿Está la capital en condiciones de presentar un candidato que la represente en las elecciones de 2025 ? Analistas políticos examinaron esta compleja situación en el programa Políticamente Correcto del domingo 7 de julio.

El debilitamiento de Quito también se siente en sus medios de comunicación. Después del cierre de Diario El Hoy en 2014 y la edición de papel de Diario El Comercio en 2023, “es dramático que la capital se quede sin un periódico que la represente”, argumentó Ruiz Álvarez.

En cuanto a las organizaciones políticas, Carrión sostiene que hasta los años 2000, había tres grandes partidos en la capital que, con el paso de los años, sufrieron fragmentación y debilitamiento en sus filas. “El PSC se trasladó a la costa, la Democracia Popular desapareció y la Izquierda Democrática no termina de levantarse políticamente”.

En ese sentido, Carrión añade que aún no existe una organización actual que represente los intereses de Quito. “La Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano representan más a la costa, y ADN, del presidente, todavía no sabemos de dónde viene. Quito, en cambio, no tiene nada”, explicó.

