El Gobierno le dio cinco días a Santiago para que abandone el país. Sin embargo, Santiago salió de Ecuador el 28 de junio porque aseguró que su vida corre peligro. La decisión se toma en medio del retiro de su visa por parte del Gobierno.

"No me voy deportada, me voy antes, de forma legal, porque no seré parte del show que está haciendo el Gobierno, de la cortina de humo que están montando para tapar su incompetencia y la violencia contra el pueblo", refirió en un video publicado en la cuenta de X de su abogado, Carlos Soria.

La periodista cubana ingresó al Ecuador en el 2006 con una visa de amparo a la que se acogió por tener madre naturalizada ecuatoriana. La visa de amparo precisamente habilita la permanencia por reunificación familiar y la periodista la tenía por tiempo indefinido.