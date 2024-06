Alondra Santiago sale de Ecuador: "Hoy mi vida corre peligro por un abusivo del poder"

La periodista cubana Alondra Santiago salió de Ecuador este viernes 28 de junio de 2024 porque aseguró que su vida corre peligro. La decisión se toma en medio del retiro de su visa por parte del Gobierno.

"No me voy deportada, me voy antes, de forma legal, porque no seré parte del show que está haciendo el Gobierno, de la cortina de humo que están montando para tapar su incompetencia y la violencia contra el pueblo", refirió en un video publicado en la cuenta de X de su abogado, Carlos Soria.

Santiago resaltó que la quieren "silenciar" y que su vida está en peligro "por un abusivo del poder". Indicó que gente cercana y quienes "conocen muy bien al Presidente" le recomendaron "que se ponga a buen recaudo porque no parará, no parará hasta terminar con mi voz".

