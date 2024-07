Henry Cucalón confirma que quiere ser Presidente de la República

"Quiero ser el primer servidor de la República", reconoció este martes 2 de julio el exministro de Gobierno, Henry Cucalón, quien ha hallado en Construye, el movimiento político liderado por otra exministra de Gobierno, María Paula Romo, el espacio para intentar convertirse en jefe de Estado.

"Queremos construir un gran frente democrático (...) que pueda ser una tercera vía en el próximo proceso electoral", dijo el exfuncionario este martes 2 de julio, en entrevista en Contacto Directo. En ese sentido, añadió que Construye "representa la lucha contra la impunidad y las mafias".

Cucalón señaló que actualmente está buscando acuerdos con otras organizaciones políticas, entre esos Suma y Avanza. En cambio, en CREO, el movimiento político fundado por el expresidente Guillermo Lasso, ha encontrado obstáculos, pues esa organización presentaría su propio candidato a la Presidencia, que no será el exmandatario.

Subrayó que, si no se concretan esos consensos, no se retirará del escenario político, aunque no precisó si abandonaría la carrera hacia Carondelet. Construye y el resto de organizaciones deben oficializar sus candidatos en agosto.

Cucalón y Romo se reunieron la semana pasada en Estados Unidos, donde reside la exministra. El encuentro llamó la atención por que se dio en el marco de los preparativos por las elecciones presidenciales de febrero de 2025.

"Estamos construyendo una propuesta de país", enfatizó hoy Cucalón, quien además resaltó que se considera un hombre "independiente".

Hasta este 2 de julio, los precandidatos a la Presidencia de la República que han anunciado abiertamente sus intenciones y además cuentan con el respaldo de alguna organización política son: Jorge Escala, por Unidad Popular; Pedro Granja, por el Partido Socialista Ecuatoriano; Leonidas Iza, por Pachakutik; y Andrea González Nader, por el Partido Sociedad Patriótica (PSP).

Carlos Rabascall, quien fue el primero en manifestar su deseo de ser candidato por Centro Democrático, actualmente ya no cuenta con el respaldo de esa organización. De hecho, se ha acercado al movimiento político RETO.

También se barajan otros nombres como presidenciables, entre esos Luisa González, de la Revolución Ciudadana; Bolívar Armijos, del movimiento político Amigo; Henry Kronfle, actual presidente de la Asamblea Nacional y partidario del PSC, y Daniel Noboa, quien buscaría extender su periodo en Carondelet.

Aún no hay candidaturas oficiales, pues el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe validar a los postulantes.

Revise la entrevista completa: