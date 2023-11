¿Cree que Lasso salió por la puerta grande, un presidente de la República que no completó su período y con baja popularidad?

Salió por donde entró, por el Palacio de Carondelet. No salió en una ambulancia o en un helicóptero, no salió derrocado y no salió destituido. La historia juzgará las acciones que hizo para defender el interés general. Hubo una suma de aciertos y también de errores.

Estoy convencido que los aciertos fueron superiores. El hecho que no haya terminado el mandato para el cual fue elegido fue parte de una decisión que tomó él como una solución constitucional y democrática para ponerle fin a una crisis política.

¿La muerte cruzada era inevitable?

El anticipo de las elecciones, que conllevaba la disolución de la Asamblea Nacional como solución democrática, le devolvió el poder a la gente para que ellos puedan adoptar la mejor decisión.

¿Cuál fue? Ahora hay un presidente de la República en funciones producto de esa decisión, no producto de un derrocamiento, no producto de afanes conspiracionales disfrazados de una supuesta fiscalización. Poner a un títere, que era uno de los planes que tenían por ahí.

Nada más legítimo, nada más puro, nada más democrático que haya una Asamblea elegida por el pueblo y un presidente de la República en funciones elegido en un proceso puro, diáfano y salvajemente libre.

¿Usted qué propuso?

Yo entré en el mes de febrero (de 2023). Ya estaban los anuncios de un levantamiento liderado por una persona que nos propone la barbarie o el comunismo indoamericano, como parte del escenario de conflictividad en las calles, mientras que en el Parlamento le armaban una treta, una tramoya de un supuesto peculado en Flopec. El chiste era que confluyeran los dos actos y que el presidente se caiga. Mi posición siempre fue enfrentar el juicio político y solucionar el tema de la conflictividad.

La alternativa de la muerte cruzada no fue por el tema de los votos, fue pensando en los ciudadanos. Lo hemos manifestado, los votos podrían haber, el tema es que al día siguiente iban a hacer lo mismo porque no iban a parar. Iban a ir por el quinto intento de sacarlo y derrocarlo, iban a ir por la fiscal (Diana Salazar). Lo que ahorita usted está viendo, igualito.

La vendetta iniciada a partir de mayo del 2021 no iba a parar y el presidente reflexionó que, aun ganando con los votos, eso ya no le convenía al país.

La calidad de representantes detrás de la anterior Asamblea quedará impregnada de forma negativa en la historia. Yo he estado en la Asamblea y yo pensaba que las mías habían sido malas, la disuelta no tiene parangón en el nivel de ignorancia y en el nivel de conspiración en la política ecuatoriana.

¿Cómo describe al expresidente Lasso?

Es un demócrata puro, a carta cabal. Un hombre profundamente comprometido con lo social. Como él dice, la realidad lo educó más. Es un hombre que ha manifestado que va a dedicar el resto de su vida, por ejemplo, a luchar contra la desnutrición crónica infantil, el programa bandera de su gobierno, pero a lo mejor no muy asimilado por ciertos sectores de la población.

Es, por otra parte, una persona muy estricta en cuanto al tema de los de los valores en el ejercicio del poder. Él cree que puede seguir colaborando con ideas.

¿Les preocupaba el caso Encuentro, en el que su cuñado, Danilo Carrera Drouet, está implicado en una trama de corrupción?

Nadie está por encima de la ley. Yo pedía que se investigue y si había algo, que se sancione.

Que aparte, en una mezcla de posverdades, quisieron hacer toda una narrativa para vincular al presidente Lasso... no encontraron nada. El juicio político al presidente no fue por ninguna de las cosas que quisieron enlazar del caso (Leon de) Troya o Encuentro, sino fue por el caso Flopec, de un contrato celebrado en el Gobierno anterior. Esos son los hechos, no la narrativa, no la puesta en escena que armaron al respecto.

A mí no me preocupó jamás. Era parte de una puerta en escena.

¿Por qué no hubo acciones contundentes del Gobierno al que perteneció para enfrentar la ola de inseguridad y violencia?

Yo sí creo que hubo acciones contundentes. Parte de esas acciones contundentes provocaron esas reacciones del crimen organizado.

¿Pero no fueron suficientes?

Es un tema que sobrepasa al Gobierno, que pudo haber cometido también errores, pero este es un tema de política de Estado que va a tener que ser sostenido, y a mediano plazo se van a ver los resultados.

Las medidas parecen insuficientes, por eso es que hay que seguirlas armando, trabajando y sumando. Tiene que ver la justicia, tiene que haber un proceso de concienciación sobre cuál es el nuevo rol de las Fuerzas Armadas ante esta amenaza, que ya no es la externa normal, sino que es interna, de un crimen organizado y del narcotráfico que quiera apoderarse del Estado para tenerlo bajo su merced.

¿Algún capo del narcotráfico intentó buscarlos para hablar con ustedes?

Jamás. Yo no tengo ningún conocimiento al respecto ni el presidente Lasso tampoco. A lo mejor algunas personas hubieran pensado que si se conversa y se negocia con criminales se obtiene una calma chicha, una calma controlada, ¿a costa de qué?

¿A costa de que el Estado y sus ciudadanos estén sometidos a quienes están al margen de la ley? No se puede pactar con los criminales.

¿El narcotráfico está enquistado en la Policía y las Fuerzas Armadas?

No, en las instituciones jamás. Debe haber por ahí malos elementos, por supuesto, pero en las instituciones jamás. Si una persona vive al margen de la ley, yo no puedo generalizar.

¿Qué opina de la alianza entre ADN, el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana?

He manifestado que el problema no es con quién se vota, porque siempre tienes que armar y sumar voluntades para obtener una mayoría, lo importante es para qué se vota. Ese es el tema de fondo y lo veremos los próximos días.

¿Es la Asamblea un 'conjunto de víboras', como lo mencionó Lasso hace poco en una entrevista en la que sugería a Daniel Noboa que se cuide?

En general, la gente que no cree en el bien común, que no cree en el interés general, se comporta como víboras, así que me parece un muy buen consejo para que siempre duerma con un ojo abierto.

¿Por qué no se tomaron las medidas para evitar la crisis energética, pese a los pronósticos que existieron desde inicios de año?

Hubo varias medidas. Una de las cuales, por ejemplo, es la firma de los contratos de concesión porque creemos que el modelo (de generación energética) debe cambiar.

¿Eso se firmó dos días antes de que Lasso se vaya?

No se hacen las cosas de la noche a la mañana. Yo acepto el error, pero el estiaje fue mucho peor de lo que se imaginó, y esto no lo digo para hacer un concurso de pretextos al respecto.

Los apagones han bajado considerablemente, esperemos que con la política establecida, más todas las ideas y cosas que va a hacer el Gobierno que recién entra, esto no se vuelva a repetir.

¿Considera prudente fusionar el Ministerio del Interior y el Ministerio de Gobierno, como ha sido la propuesta de Daniel Noboa?

Quiero ver la justificación del tema. No tengo una sentencia al respecto, lo que tengo son antecedentes.

Creo yo que el ministro del Interior y el ministro de Gobierno deben estar 24 horas al día, los siete días a la semana, preocupados de sus ámbitos de competencia. El de Gobierno, de fortalecer la institucionalidad en todas las Funciones del Estado. El del Interior, que ahora sí tiene mando operativo sobre la Policía, debe estar 24 horas para salvaguardar el orden interno y la lucha contra los carteles del narcotráfico.

Si en este Gobierno, el ministro o ministra designada puede hacer las dos cosas con éxito al mismo tiempo, bienvenido sea.

¿Lo podrá hacer la señora Mónica Palencia?

Por los hechos los conoceréis.

¿Qué opina del presidente Noboa?

Es un hombre joven con arrestos en el sentido de tomar una decisión de poner su vida al servicio de los demás. Quiso forjar una carrera política, hizo lo correcto. Comenzó por asambleísta, etcétera, y bueno, creo que tiene vocación.

Creo que el momento que vive el país requiere unidad de propósitos en relación a ciertos temas, por ejemplo, en el tema de la seguridad.

¿Usted a qué se va a dedicar?

Voy a retomar actividades privadas, actividades en academia, las clases las disfruto muchísimo. Voy a seguirme preparando. Voy a seguir en una línea para poder, lo que yo denomino, hacer país. Mi interés es continuar en la vida pública, en la vida política, y para eso necesito escuchar a los ciudadanos.

¿Cómo está su relación con el exalcalde Jaime Nebot y los socialcristianos?

La última vez que hablé con él fue el día que asumí el Ministerio de Gobierno (9 de febrero de 2023).