El oficialismo no logró cambiar el orden del día para crear comisión que investigue las declaraciones de Correa

Valentina Centeno, asambleísta del oficialismo y jefa de bancada de ADN, buscó este lunes 1 de julio un cambio en el orden del día en la sesión del Pleno para que se ponga a consideración la creación de una comisión ocasional que investigue las declaraciones del expresidente Rafael Correa respecto a posibles sanciones a Ecuador por la incursión del Gobierno en la Embajada de México para detener a Jorge Glas.

No obstante, la solicitud no prosperó y fue descartada de un tajo. Alejandro Muñoz, secretario de la Asamblea, explicó que el pedido no se enmarca en las competencias de fiscalización de la Asamblea y no cumple con los requisitos de procedibilidad.

