"Todos juntos. Revolución Ciudadana (RC), Partido Social Cristiano (PSC) y Construye juntos. ¡Tostando granizo en el Ecuador una vez más! ¡Todos contra Noboa!", escribió el funcionario.

De igual forma, el presidente Daniel Noboa Azín se pronunció en su cuenta de X. A su juicio, el viejo Ecuador y sus personajes más nefastos se siguen protegiendo los unos a los otros. Son capaces de salvar a exministros con procesos en Contraloría y en Fiscalía. Los que nos llevaron directamente al desastre fiscal.

El movimiento Construye negó las aseveraciones del Primer Mandatario. La asambleísta Ana Galarza pidió a Noboa que no mienta porque no su bancada no firmó ninguno de esos juicios. "Por lo tanto, no hemos retirado ninguna firma! Dígale a su viceministro que le asesore mejor, le está pasando mal la información y parece que ya le está hasta escribiendo los tweets...".

La bancada oficialista de ADN rechazo la medida: