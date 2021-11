2 funcionarios judiciales revelan irregularidades en el sorteo que favoreció a Yunda

El pasado 18 de junio, el exalcalde de Quito Jorge Yunda presentó una acción de protección para recuperar su cargo, recayó en la entonces jueza María Belén Domínguez, quien falló a su favor.

Pero ahora se sabe que hubo irregularidades en el sorteo, Domínguez es procesada por presunto tráfico de influencias y tiene grillete electrónico.

Dos funcionarias judiciales que trabajaban con ella, contaron a la Fiscalía lo ocurrido ese día.

"...la Dra. María Belén Domínguez (...) de manera insistente me dijo que va gente de arriba del Consejo de la Judicatura y que necesita que se ingrese una acción de protección, yo le respondí que nuestro sistema de violencia intrafamiliar no nos daba las opciones (...) a lo que me dijo que como sea se ingrese...", menciona Alexandra.

Además, cuenta que en ese momento no se encontraba en el complejo judicial, por lo que llamó a otra compañera, Daniela A. para que ejecute la disposición, ella también habló.

"...Me dice Alexandra que la Dra. María Belén le había dicho que la causa de acción de protección debía ser sorteada como acto urgente, le manifesté que si sorteo la causa así, voy a tener problemas con las otras juezas de la Unidad de Violencia, Alexandra me dice que no me preocupe que son órdenes de arriba...".

Las causas solo pueden ingresar a sorteo digital hasta las 6 de la tarde, y como le habían advertido a Daniela, un hombre llegó al filo de esa hora.

Ninguno de los abogados de Jorge Yunda firmó esa acción, el que llegó a entregarla, tampoco.

Ahora se conoce que la acción de protección no ingresó como tal sino como acto urgente de violencia contra la mujer, reduciendo el sorteo a 4 jueces y no a los 331 que correspondía.

Las funcionarias también cuentan, que días después, Domínguez le pidió que formateen sus teléfonos, les ofreció abogado para su defensa y las buscó en medio de las investigaciones del caso.

Daniela además entregó audios a la Fiscalía, y hay otros testigos del hecho que comparecerán.

Por varias ocasiones buscamos al abogado de María Belén Domínguez pero indicó que no está autorizado para hablar, en el expediente tampoco constan explicaciones porque, en su versión, la exjueza no respondió preguntas.