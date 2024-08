Elecciones Ecuador 2025: Carla Larrea completa el binomio de Henry Cucalón por el movimiento Construye

La presentadora de televisión Carla Larrea Falconí acompañará a Henry Cucalón en su carrera a la Presidencia en 2025. Será la candidata vicepresidencial del movimiento Construye.

Así lo confirmaron fuentes de la organización política a Ecuavisa.com. Su nominación será oficializada en la convención que tendrán en la tarde de este jueves 15 de agosto.

Larrea Falconí es ingeniera comercial de profesión, y se ha desempeñado en la industria televisiva por varios años. En sus redes sociales se destaca que es modelo para marcas de ropa.

Es madre de dos hijos y afirma que ha participado en varios cursos de mercado de valores, finanzas, cálculo integral, actuación, maquillaje, y comunicación.

En febrero del 2023, denunció ser víctima de acoso en redes sociales: "Hay gente que porque subes fotos a tu Instagram, piensan que estás de venta. Me hacen sentir incómoda, me duele y me molesta porque es un acoso", comentó.