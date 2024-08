La decisión fue tomada tras la reunión de la directiva nacional, el pasado 17 de junio. No obstante, esta debe ser confirmada en la Convención Nacional de esa tienda política que se realizará el próximo 17 de agosto en la capital.

En CREO también se tomó en cuenta los nombres de Henry Cucalón Camacho y Gustavo Manrique, quienes fueron ministros de Gobierno y Relaciones Exteriores de Lasso. Finalmente, la cúpula de esa organización escogió a Tabacchi luego de que Cucalón decidiera aceptar se precandidato por el movimiento Construye.

El empresario representa a la quinta generación de una familia dedicada al campo. "Me cansé que los políticos hayan sembrado el odio y el caos en nuestro país, por eso,aprovecho, agradezco y me siento honrado por la propuesta que me han hecho nuestroshermanos de distintos gremios y acepto la candidatura a la presidencia de la República del Ecuador”.

Tabacchi afirma que es hora de poner fin a los pleitos políticos y se debe buscar el renacer ciudadano, de la unidad para recuperar el orden y generar desarrollo y seguridad. “Es el momento que nosotros los ciudadanos tomemos el control de nuestro país, que hasido dividido por el odio, la rivalidad y por los políticos. Empecemos a conversar con lagente, con todos los sectores y todos los gremios”.

Puntualizó que su propuesta incluye a los jóvenes, a las mujeres, a la clase obrera y a todos quienes quieren un cambio en el país. Convocó a todos los que se quieran unir para construir el Ecuador que la gente merece, porque quienes lo conocen "saben que yo sí tengo palabra".

