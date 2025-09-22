Política
22 sep 2025 , 17:11

13,9 millones de ecuatorianos están habilitados para sufragar en el referéndum y consulta popular 2025

De ese total, 481 431 electores ejercerán su derecho al voto en el exterior.

   
Una vez que el Consejo Nacional Electoral declaró iniciado el proceso de comicios para este 2025 desde el 20 de septiembre, la entidad calculó un total de 13'938 724 de electores que están habilitados para sufragar en el Ecuador y en el exterior, según el registro oficial.

De ese total, 13'457 293 votantes corresponden al territorio nacional, mientras que alrededor de 481 431 electores ejercerán su derecho al voto en las tres circunscripciones del exterior.

El CNE informó que esta será la cantidad de ciudadanos que responderá, por ahora, las dos preguntas referentes al retorno de las bases militares extranjeras, así como el financiamiento de partidos políticos.

En las próximas horas se espera un pronunciamiento de la Corte Constitucional para incluir o no la propuesta de una Asamblea Constituyente en el proceso de referéndum y consulta popular 2025. Los ciudadanos acudirán a las urnas el 16 de noviembre.

