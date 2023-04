¿Hay riesgo de que ocurra un gran terremoto en Ecuador por la fuga de líquido tectónico en el Pacífico?: esto es lo que dice el Geofísico

En respuesta a los rumores que están circulando en diferentes medios y en especial en redes sociales, en los que se anuncia que la salida de fluidos observados en el fondo marino en las zonas de subducción sería una señal para la ocurrencia de gran terremoto, lo cual fue presentado en un estudio frente a la costa occidental de Estados Unidos, en la zona de subducción de Cascadia. Los rumores vienen a partir de dos imágenes que se toman de la publicación, con título “Fluid sources and overpressures within the central Cascadia Subduction Zone revealed by a warm, high-flux seafloor seep”.

En esta publicación, se hace un análisis sobre la fuente de proveniencia de los fluidos y no se establece ninguna relación de causa y efecto para la generación de un terremoto de fuerte magnitud.

El Instituto Geofísico de Ecuador, aclara que la salida de fluidos en el fondo marino ha sido frecuentemente reportada desde hace varias décadas. Esta salida de fluidos ha sido observada tanto en las zonas de expansión, donde nueva corteza oceánica se está generando y la circulación de fluidos genera las conocidas fumarolas negras.

