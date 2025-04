Las zanjas y canales de aguas lluvias que atraviesan sectores como Las Orquídeas, Mucho Lote y Los Vergeles, en el norte de Guayaquil, son un riesgo permanente para la comunidad. Han sido escenario de accidentes, caídas de mascotas e incluso rutas de escape para delincuentes.

El pasado 10 de abril, Israel Abad, un joven motociclista de 18 años, cayó a uno de estos canales tras un siniestro de tránsito. La corriente lo arrastró más de 20 kilómetros, y su cuerpo fue hallado 12 días después en el mercado Caraguay, en el sur de la ciudad.

Familiares de la víctima aseguran que la tragedia pudo evitarse. “Justamente donde él cae no había barandal, no tuvo opción de salvarse”, lamentó Yadira Peláez, amiga del joven. Maricela Chaguay, madre de Israel, cuestionó: “¿Por qué no poner mallas en las entradas de los ductos y no solo al final?”

