Siniestro en Guayacanes: Un vehículo pierde el control y derriba la pared de una vivienda

Un fuerte siniestro de tránsito se registró en la quinta etapa de Guayacanes, en el norte de Guayaquil, cuando dos vehículos colisionaron y uno de ellos terminó impactando contra la pared de una vivienda, dejándola completamente destruida. En las imágenes captadas, se observa que el primer vehículo, de color negro, circulaba a baja velocidad y se detuvo para verificar si podía cruzar la intersección. Sin embargo, un segundo automóvil que avanzaba a gran velocidad se enganchó con el parachoques del primero, perdió el control y se estrelló contra la vivienda, derribando parte de su estructura.

Moradores del sector aseguran que la falta de visibilidad en las esquinas es un problema constante. Señalan que varios vehículos permanecen estacionados de forma indebida en las intersecciones, lo que impide a los conductores observar si otros autos circulan por las vías preferenciales. "Así es, son los carros que están ahí en las esquinas, que incluso el dueño lo tiene dañado y lo tiene mal parqueado, porque no permite la buena visibilidad de los otros carros que salen hacia la principal", relató un vecino. No es la primera vez que ocurre un siniestro en la zona. Los habitantes afirman que cada cierto tiempo se producen accidentes similares. "Más o menos hace dos meses mandaron una puerta abajo aquí en la esquina y también la pared. Aquí siempre se presentan accidentes", comentó otro morador.