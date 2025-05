“Prácticamente las autoridades no le dan trámite a esta situación ”, expresó Ricardo Onofre, presidente de la cooperativa Transur. “Ya no aguantamos”, añadió.

El reclamo se sustenta en el estudio tarifario aprobado en 2024 durante mesas técnicas con el Municipio de Guayaquil, luego de una paralización del servicio en septiembre. Pero, según los transportistas, a pesar de estar aprobado, no se ha ejecutado.

“Yo tengo una deuda inalcanzable. Queremos mejorar el servicio, pero con esta tarifa no se puede ”, dijo Narcisa Reyes, una de las conductoras presentes.

Otro problema que enfrentan es el alto costo de mantenimiento, agravado por el mal estado de las calles . “Una llanta cuesta USD 300 y nos dura 15 o 20 días, no se desgasta, se parte ”, denunció Julio Zavala.

Según cifras del propio gremio, en 2022 circulaban 2 600 buses en Guayaquil; hoy, apenas 1 900. Y, de seguir así, advierten que ese número seguirá cayendo.

Los manifestantes fueron recibidos por autoridades de la ATM en una reunión a puerta cerrada, pero al salir informaron que no hubo consensos. Por eso, advirtieron que continuarán con las movilizaciones y no descartan una nueva paralización del servicio si no hay una respuesta concreta.