Samborondón y Daule experimentaron cortes de luz sorpresivos este 22 de septiembre

Un<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/horarios-cortes-luz-guayaquil-16-diciembre-GN8483080 target=_blank> corte de energía</a></b> afectó a zonas de <b>Samborondón y Daule </b>la tarde de este lunes 22 de septiembre. En la red social X, varios usuarios de las parroquias urbanas La Puntilla y La Aurora alrededor de las <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/ecuador-nueve-provincias-en-segunda-fase-de-guerra-tienen-mas-de-5380-asesinatos-MD10138884 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/audiencia-fito-estados-unidos-muertes-capo-ecuador-GD10139528 target=_blank></a></b> <b></b>