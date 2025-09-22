Samborondón y Daule experimentaron cortes de luz sorpresivos este 22 de septiembre

Un corte de energía afectó a zonas de Samborondón y Daule la tarde de este lunes 22 de septiembre.

En la red social X, varios usuarios de las parroquias urbanas La Puntilla y La Aurora alrededor de las 15:30.

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) no ha explicado públicamente el motivo de esta interrupción energética.

La empresa de distribución eléctrica indicó que su personal técnico se encargaba de revisar la red principal para normalizar el servicio. Además, ofreció disculpas por el incidente.

Pasadas las 16:30, usuarios reportaron que el servicio se restablecía de manera paulatina.