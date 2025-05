“Que no había sistema, no lo atienden a él , y si sale a desayunar, pierde el turno”, dijo Odalis visiblemente molesta tras la espera. Además de su tiempo, han perdido dinero . El examen psicosensométrico, indispensable para renovar la licencia, tiene un costo de USD 20 y una vigencia de solo 60 días .

La situación no es exclusiva de una sola oficina. En la Agencia Centro, ubicada en Pichincha y 9 de Octubre, usuarios también denuncian demoras extremas para conseguir un turno. Carlos Suárez, por ejemplo, asegura que lo solicitó el 26 de marzo y aún no es atendido.

Algo similar ocurre en la Agencia Norte, en el sector de Peca. Bryan Baque contó que inició su trámite en enero y recién obtuvo un turno este mes de mayo. Pero al llegar a la ventanilla, le dijeron que no había material disponible para imprimir su licencia. “Literal hoy que me tocó, vine y no hay material”, dijo frustrado.