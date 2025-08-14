La Prefectura del Guayas da cinco días al Municipio de Guayaquil para que retire máquinas de la Av. del Bombero

La Prefectura del Guayas otorgó un plazo de cinco días al Municipio de Guayaquil para que retire equipos y materiales, rellene la calzada y restablezca la circulación vehicular en la Avenida del Bombero, norte de la ciudad. En esta vía, la Alcaldía tiene previsto construir dos pasos elevados; sin embargo, la obra permanece suspendida tras una disposición del Gobierno Nacional.

Personal de la Prefectura realizó una inspección al proyecto este miércoles 13 de agosto luego de recibir por parte de un colectivo ciudadano un reclamo por la falta de atención a los árboles de la zona y porque las estructuras y cerramientos instalados continúan obstaculizando la vía, generando congestión vehicular.

El Gobierno Provincial resolvió a favor del colectivo, aunque aclaró que la medida es provisional mientras se evalúan los permisos ambientales otorgados al Municipio de Guayaquil para ejecutar la obra.

El 11 de julio, apenas 10 días después del inicio de los trabajos, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate) instruyó a la Prefectura —que ostenta la competencia ambiental en Guayaquil— suspender la construcción de los pasos elevados.

La obra arrancó en medio de la oposición de residentes de Los Ceibos y otras urbanizaciones cercanas, así como de organizaciones sociales y ambientalistas. Estos sectores cuestionaron si la edificación de los pasos elevados resolverá realmente el congestionamiento que ya existía en la avenida del Bombero antes de la intervención.

Además, manifestaron su malestar por el caos vehicular que han provocado las maquinarias, cierres y desvíos, afectando la movilidad en un corredor vial clave del norte de la ciudad.

Mientras tanto, el proyecto sigue detenido y bajo revisión, a la espera de que las autoridades determinen si cumple con los requisitos técnicos y ambientales necesarios para su ejecución.