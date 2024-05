Guayaquil | Dos personas resultaron heridas tras el ataque con piedras a una unidad de Metrovía

El hecho ocurrió poco después de conocerse sobre el alza de pasaje en la Metrovía. El 20 de mayo, la Alcaldía de Guayaquil informó que la tarifa será de USD 0,45.

"A partir de las fiestas de octubre comenzaremos a ver transporte nuevo en la Metrovía", indicó el alcalde Aquiles Álvarez en una publicación. El funcionario señaló que el servicio que ofrece este sistema de transporte en la actualidad es "paupérrimo".

Agregó que el alza del pasaje permitirá modernizar el servicio. "Está claro que con la tarifa actual no es posible incorporar nuevas unidades (...). El sistema Metrovía no se ha renovado porque los números no alcanzan", finalizó.