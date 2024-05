El pasaje en la Metrovía subirá a 45 centavos desde octubre

El pasaje en el servicio de transporte Metrovía será más caro a partir de octubre. La Alcaldía de Guayaquil informó este lunes 20 de mayo que la tarifa será de 45 centavos.

"A partir de las fiestas de octubre comenzaremos a ver transporte nuevo en la Metrovía", asegura el alcalde Aquiles Álvarez en una publicación. El funcionario ha reconocido que el servicio que ofrece este sistema de transporte en la actualidad es "paupérrimo".

"Está claro que con la tarifa actual no es posible incorporar nuevas unidades (...). El sistema Metrovía no se ha renovado porque los números no alcanzan", añadió el alcalde.

Inicialmente el Municipio no precisó desde cuándo iba a regir la nueva tarifa, no obstante, el gerente de la ATM, José Franco, detalló a Ecuavisa que el nuevo valor comenzará a regir desde octubre.