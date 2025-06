Pacientes denuncian que no hay camillas ni medicinas en el Hospital del Guasmo

Joffre Vargas, de 78 años, fue atropellado por una moto el sábado pasado en Guayaquil, y con una pierna fracturada y un fuerte golpe en la cabeza, fue trasladado de urgencia al Hospital del Guasmo por una ambulancia del Cuerpo de Bomberos. Sin embargo, al llegar al área de emergencias, se encontraron con una escena preocupante, no había camillas, ni camilleros disponibles.

Ante la falta de atención, los socorristas decidieron ingresar por su cuenta con el paciente hasta el interior del hospital. Desde allí lo movilizaron a la sala de radiología y posteriormente a cirugía menor.

La situación no era aislada, ya que otros pacientes relataron condiciones similares. “Aquí no hay camillas, ni sillas de ruedas. Esta silla no sé cómo la conseguimos, pero hubo que pagarla”, dijo uno de ellos, también videos muestran a al menos 20 personas aglomeradas en el área de emergencias, algunas de pie, otras en sillas, incluso un hombre con golpes por un robo que entró saltando en un solo pie, ayudado por un bombero.

