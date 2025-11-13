La ausencia de un permiso de la ANT retrasa el estreno de la Terminal Municipal Terrestre Costa, afirma Aquiles Álvarez

La inauguración de la Terminal Terrestre Municipal Costa vuelve a generar dudas, a pocos días de la fecha prevista por el cabildo.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, indicó ayer en su enlace radial que la apertura de la terminal, que está ubicada en el kilómetro 33 de la vía Perimetral, podría no realizarse este viernes, debido a que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) no ha otorgado los permisos para operar.

"Debido a que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) no ha otorgado los permisos para operar con un terminal 100% ya listo, seguimos aplazando la apertura del terminal porque la ANT no nos aprueba la tasa para poder trabajar", manifestó.

Esta no sería la primera vez que el Cabildo pospone la inauguración de la terminal. El pasado 11 de octubre, Aquiles Álvarez anunció en su cuenta de X que la apertura iba a ser el 31 de octubre.

Sin embargo, a pocos dias de esa fecha informó que sería inaugurada la siguiente semana. Entonces dijo que "entregaron toda la documentacion a a la ANT para obtener el permiso de operación" y "no tendría sentido dejar una obra de esta magnitud sin funcionar".

Ahora, el Municipio sigue esperando esa aprobación.

"Entonces dependemos que hagan el directorio, de que vean el papelito, de que se den la vuelta. Al final, con descentralización, seguimos cogidos de ya saben dónde por el centralismo. Entonces, es difícil para Guayaquil cuando no te permiten avanzar y te ponen trabas para darle servicio a los guayaquileños", dijo Álvarez.

El Cabildo informó a Televistazo que analizan cambiar la inauguración para la próxima semana, pero aún no tienen una fecha establecida.

La Terminal Terrestre Municipal Costa tuvo una inversión de USD 11.2 millones y prevé desconcentrar las terminales de Guayaquil y Pascuales.