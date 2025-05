Las cámaras de la ATM sancionarán hasta con USD 94 a motociclistas sin casco en Guayaquil

Desde el 26 de mayo, los motociclistas que circulen sin casco en Guayaquil serán sancionados con una multa de USD 94. La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) aplicará esta medida no solo mediante operativos en las vías, sino también a través de las 129 cámaras de videovigilancia distribuidas en la ciudad. La socialización de esta norma continuará por dos semanas más, hasta que inicien oficialmente las sanciones.

La ordenanza municipal vigente desde octubre de 2022 establece que el uso del casco es obligatorio y que este debe estar homologado, es decir, cumplir con normas técnicas y tener el número de placa visible en la parte posterior. Además, la medida también incluye a los conductores de motos eléctricas.

Lea también: ATM retiene 20 motos y sanciona a 56 motociclistas por carreras ilegales en Guayaquil

Según Christian Dunn, director del centro de monitoreo de la ATM, el sistema de cámaras detectará a los infractores en tiempo real, y las notificaciones de multa serán enviadas por correo electrónico.

"La sanción es del 20 % del salario básico unificado, que equivale a 94 dólares", explicó Dunn, quien recordó que en los últimos cinco años, 500 personas han fallecido en accidentes de tránsito relacionados con motocicletas. El funcionario aclaró que, en esta primera fase, las cámaras solo registrarán la ausencia total de casco, y no se sancionará de inmediato a quienes lo lleven sin cumplir con las especificaciones.

Otro punto importante es que un conductor no podrá ser multado dos veces por la misma infracción. Es decir, si una cámara ya ha registrado la falta, no se podrá emitir otra multa por parte de un agente en la vía. Dunn también recordó que todos los ocupantes de una motocicleta deben llevar casco, no solo el conductor.

Revise además: Los siniestros de motociclistas aumentan cada año en Ecuador

En las primeras horas de prueba, el viernes 9 de mayo, las cámaras detectaron a 40 infractores en apenas una hora en la avenida Casuarina, al noroeste de la ciudad. Esta vía, junto con la 25 de Julio, Juan Tanca Marengo, Francisco de Orellana y la autopista Narcisa de Jesús, son las que presentan mayores índices de incumplimiento, según la ATM.