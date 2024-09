ATM retiene 20 motos y sanciona a 56 motociclistas por carreras ilegales en Guayaquil

20 motos retenidas y 56 citaciones contra conductores fue el resultado de un operativo ejecutado la noche de este jueves 12 de septiembre en Guayaquil que tenía como objetivo disuadir a grupos de motociclistas que realizan carreras en distintos sectores de la ciudad.

En un comunicado, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) señaló que el operativo se desplegó en la avenida Malecón, Urdesa y Puerto Lisa (suroreste). La intervención no incluyó, por ejemplo, la avenida Paseo del Parque, al lado del Parque Samanes, que también es aprovechada por los motociclistas.

Unos 250 uniformados de la Policía Nacional y la ATM participaron en este operativo. Entre las contravenciones identificadas, se halló que los vehículos no tenían placas, no había sido matriculados y que los pilotos y sus acompañantes no usaban casco.

El alcalde Aquiles Álvarez recordó este jueves 12 de septiembre en la sesión del Concejo Cantonal que estas acciones deben estar acompañadas por la policía porque entre los grupos de motociclistas también se camuflan posibles delincuentes.

"No olvidemos algo que es real, muchos no son solo motorizados. (Los vigilantes de la ATM) no se pueden arriesgar a que les den un balazo y los maten", subrayó.