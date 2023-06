El acuerdo se firmó este jueves, luego de que el colectivo fue favorecido con una medida cautelar que obligó al Municipio a conceder el permiso para hacer la marcha en el centro y no en el Parque Samanes, en el norte, como proponía el alcalde.

Pero tras la decisión judicial a favor de la comunidad LGBTIQ+, el acuerdo firmado por Álvarez y Rodríguez establece que las mismas agrupaciones harán una campaña "para que prime el orden en el desfile, buscar que menores de edad no vayan al desfile (sin autorización de sus padres), no desmanes, no desnudos, ni burlas a ningún tipo de religión".