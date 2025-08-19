Fuego arrasó 3,4 hectáreas en el Cerro Colorado de Guayaquil

Un incendio forestal consumió 3,4 hectáreas de vegetación en el <b>Bosque Protector Cerro Colorado</b>, cerca de la ciudadela <b>Metrópolis 1</b>, en el norte de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/incendio-cables-via-daule-guayaquil-JL9962193 target=_blank>Guayaquil</a></b>, la tarde de este martes 19 de agosto. La <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/incendio-cerro-azul-guayaquil-cortocircuito-BD8410344 target=_blank></a></b> <b></b>