Fuego arrasó 3,4 hectáreas en el Cerro Colorado de Guayaquil

Un incendio forestal consumió 3,4 hectáreas de vegetación en el Bosque Protector Cerro Colorado, cerca de la ciudadela Metrópolis 1, en el norte de Guayaquil, la tarde de este martes 19 de agosto. La humareda fue visible desde varios sectores de la ciudad y generó alarma entre ciudadanos.

Alrededor de 80 bomberos participaron en la emergencia. Se movilizaron en 18 unidades y trabajaron durante cuatro horas para controlar las llamas, que se propagaban con rapidez debido a la presencia de maleza seca y a las condiciones de viento registradas en la zona.

El siniestro no dejó víctimas humanas. Sin embargo, de acuerdo con información municipal, varios reptiles y perros fueron rescatados.

Las autoridades locales recordaron que este tipo de incendios suele incrementarse durante la temporada seca y reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar la quema de basura o maleza, ya que estas prácticas pueden desencadenar emergencias de gran magnitud.