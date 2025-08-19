60 bomberos apagaron un incendio de cables en un solar de la Vía a Daule, en Guayaquil

Un incendio de cables movilizó la tarde de este martes 19 de agosto a cerca de 60 bomberos hasta el kilómetro 14 de la Vía a Daule, en Guayaquil. El fuego se originó en un solar a cielo abierto donde se almacenaban miles de metros de cableado de telefonía e internet.

El mayor Julio Jalón, del Cuerpo de Bomberos, informó que la alerta se registró alrededor de las 13:50. La densa columna de humo negro generó alarma entre los ciudadanos, ya que fue visible desde varios sectores de la ciudad.