60 bomberos apagaron un incendio de cables en un solar de la Vía a Daule, en Guayaquil

<b>Lea también: <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/mujer-fallecio-incendio-muebleria-centro-guayaquil-HY9919876 target=_blank>Una mujer falleció en un incendio de una mueblería en el centro de Guayaquil</a></b> Para controlar la emergencia se desplegaron cinco unidades de combate, tres tanqueros, un vehículo escalera, un <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/incendio-colegio-guayaquil-clases-suspendidas-FC9848766 target=_blank></a></b>