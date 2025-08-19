Guayaquil
60 bomberos apagaron un incendio de cables en un solar de la Vía a Daule, en Guayaquil

El incidente no dejó víctimas ni personas con síntomas de asfixia.

   
    El fuego se originó en un solar a cielo abierto donde se almacenaban miles de metros de cableado de telefonía e internet.( Bomberos de Guayaquil )
Un incendio de cables movilizó la tarde de este martes 19 de agosto a cerca de 60 bomberos hasta el kilómetro 14 de la Vía a Daule, en Guayaquil. El fuego se originó en un solar a cielo abierto donde se almacenaban miles de metros de cableado de telefonía e internet.

El mayor Julio Jalón, del Cuerpo de Bomberos, informó que la alerta se registró alrededor de las 13:50. La densa columna de humo negro generó alarma entre los ciudadanos, ya que fue visible desde varios sectores de la ciudad.

Para controlar la emergencia se desplegaron cinco unidades de combate, tres tanqueros, un vehículo escalera, un carro de rescate, un camión cisterna, una ambulancia y un automotor especializado en la recarga de equipos de respiración autónoma.

El siniestro no dejó víctimas ni personas con síntomas de asfixia, según confirmaron las autoridades.

