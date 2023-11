Y es que esta época es aprovechada por cientos de emprendedores en el país para sacar adelante sus negocios. Una de ellas es Ruby Miranda, quien explica que siempre le gustó hacer cosas con las manos, además tenía una necesidad económica, "así que me puse a aprender con videos de Youtube, al principio no me salían muy bien, pero poco a poco he mejorado y ahora tengo muchos pedidos".

Cada detalle de los personajes los confecciona en su taller ubicado en la playita del Guasmo, en el sur de Guayaquil. Sus pedidos son personalizados y los clientes escogen colores, figuras de Papá Noel, renos y muñecos de nieve.

