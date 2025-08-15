Guayaquil
15 ago 2025 , 15:01

43 PlayStation 5 y cinco Nintendo Switch fueron decomisados en el aeropuerto de Guayaquil

Dos pasajeras que llegaron de Panamá intentaron ingresar las consolas de videojuegos, sin pagar impuestos, como parte de su equipaje.

   
    Para recuperar la mercadería, las implicadas deberán cancelar no solo los tributos correspondientes, sino también una multa. ( Cortesía Senae )
Fuente:
Registro
user placeholder

Abdón Rodríguez
Canal WhatsApp
Newsletter

Un total de 43 consolas PlayStation 5, cinco Nintendo Switch 1 y ocho teléfonos de alta gama fueron decomisados este jueves 14 de agosto en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil. Los equipos eran transportados como parte del equipaje de dos ciudadanas que arribaron en un vuelo procedente de Panamá y que, según las autoridades, intentaban evadir el pago de impuestos.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), la mercadería está valorada en USD 27 000. Para recuperarla, las implicadas deberán cancelar no solo los tributos correspondientes, sino también una multa que, según la institución, podría igualar el valor total de los artículos.

Las consolas fueron detectadas mediante máquinas de rayos X, durante el control de equipajes. Agentes del Cuerpo de Vigilancia Aduanera retuvieron a las viajeras e iniciaron el respectivo proceso administrativo.

En el mercado ecuatoriano, una PlayStation 5 —ya sea en versión digital o con unidad de disco— se cotiza desde USD 500, mientras que una Nintendo Switch 1 se vende por menos de USD 300.

El Senae recordó que el contrabando de artículos electrónicos no solo representa una infracción aduanera, sino que también afecta la competencia leal, reduce la recaudación fiscal y limita las oportunidades de venta para comercios formales que cumplen con sus obligaciones tributarias.

