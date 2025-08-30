Guayaquil
30 ago 2025 , 12:34

El colegio La Inmaculada de Guayaquil celebra 125 años

La conmemoración destaca años de educación, fe y valores durante este aniversario histórico el 8 de septiembre.

   
    Exteriores de la institución educativa en la calle Eloy Alfaro, en el sur de Guayaquil.( Internet )
La Unidad Educativa Bilingüe La Inmaculada de Guayaquil se prepara para celebrar sus 125 años de fundación el próximo lunes 8 de septiembre, cerrando una semana llena de actividades que reunirá a estudiantes, docentes, exalumnos, padres de familia y las Hermanas de la Providencia y de La Inmaculada Concepción.

Las festividades comenzarán con una eucaristía solemne en la Catedral de Guayaquil, a las 08:00, oficiada por el Monseñor Gerardo Nieves, Obispo auxiliar de la ciudad. Posteriormente, en el Salón de Actos del plantel, la institución recibirá una condecoración del Ministerio de Educación por su excelente desempeño en la auditoría de las unidades educativas del distrito sur de Guayaquil, así como por su labor educativa a lo largo de más de un siglo.

Durante la sesión solemne también se reconocerá la trayectoria de los docentes con años de servicio en el colegio, quienes han contribuido a la formación integral de generaciones de estudiantes guayaquileños. Entre ellos destacan Jorge Edison Palacios Cabrera (40 años), Eugenia Monserrat Vega Ulloa (30 años) y otros docentes con 10, 15, 20 y 25 años de servicio.

El aniversario tiene un significado especial, ya que fue gracias al General Eloy Alfaro que las Hermanas de la Providencia pudieron fundar esta escuela para señoritas de élite en 1 900.

Hoy, la institución acoge a estudiantes de ambos sexos, fomentando valores católicos y educación bilingüe, con certificación en Cambridge y Bachillerato Dual, combinando tecnología con métodos pedagógicos constructivistas y tradicionales. Actualmente, forman parte del plantel 700 estudiantes de Inicial a Tercero de Bachillerato.

Quote

"Estos 125 años representan el esfuerzo y la dedicación de tantas hermanas y docentes que han pasado por aquí. Cada rincón del colegio guarda recuerdos de momentos que se han vivido. Es una alegría ver cómo esta institución se ha consolidado como un referente educativo de nuestra ciudad." expresó María Cecilia Espinoza, rectora del plantel y exalumna

Cronograma de actividades del aniversario 125 de La Inmaculadas

Lunes 1 de septiembre: Pregón y Caravana Vehicular / Intercolegial deportivo

Martes 2: Cine foro: En manos de la providencia

Miércoles 3: Conversatorio: El legado providencia en los exalumnos

Jueves 4: Adoración Eucarística

Viernes 5: Festival de Arte en honor a María

Sábado 6: UEBLIFEST: Campeonato deportivo y feria de exalumnos emprendedores

Domingo 7: Eucaristía y serenata a María

Lunes 8: Eucaristía solemne y sesión de condecoraciones

