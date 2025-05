Usuarios denuncian cobros ilegales en el cementerio del suburbio de Guayaquil: "USD 300 nos quieren cobrar"

El cementerio municipal Ángel María Canals, en el suburbio de Guayaquil, ofrece servicios gratuitos de sepultura. Sin embargo, varios usuarios señalan que funcionarios realizan ventas ilegales de las bóvedas.

Roxana Aguilar, una madre de familia cuyo hijo falleció de tosferina el 13 de mayo, no podía sepultarlo tres días después porque le cobraban para hacerlo en el camposanto administrado por la administración de Guayaquil.

"USD 300 nos quieren cobrar una tumba y esto es del Municipio. Me mandaron de la Casa Rosada, un tal Elías, me mandó a hablar acá con alguien, que por no tener los USD 300, no nos dio una tumba. Ahora vengo con USD 250 y no nos quieren ver. Ya se escondió ahora que la vio a usted. Se llama Kléber Suárez", dijo la madre afectada.

Televistazo preguntó al personal de seguridad del panteón municipal por el administrador del sitio y respondieron que Kléber no tiene autorizado dar declaraciones.

No son nuevas las denuncias sobre irregularidades en este camposanto. Televistazo, en julio del año pasado ya reportó la presencia de supuestas mafias dedicadas a la venta ilegal de bóvedas, hecho que según otro perjudicado, hasta ahora no ha cambiado y que tienen tarifas fijas.

"USD 500 para adultos y para bebitos recién nacidos USD 160. El administrador aparentemente no sabe, pero sí sabe. Manda al albañil a hacer la transacción", dijo un ciudadano.

Televistazo también constató que la atención en el cementerio es a puerta cerrada, el horario es de lunes a viernes de 08:30 a 17:0, los sábados hasta las 16:00 y los domingos hasta la 13:00 y aunque hay guardias en el acceso, la gente que lo visita no se siente segura.

El anterior administrador fue asesinado a tiros en su oficina en junio de 2024, motivo por el cual el cementerio permaneció cerrado por un mes.

Este cementerio, ubicado en las calles 38 y la f, tiene 46 850 bóvedas. Televistazo consultó a la Empresa Pública de Acción Social y Educación (DASE) sobre estás denuncias, y si hay disponibilidad en el panteón, pero aún esperamos una respuesta.