El Municipio de Guayaquil remueve al administrador de cementerio por venta ilegal de bóvedas

El Municipio de Guayaquil removió de su cargo al administrador del cementerio Ángel María Canals, ubicado en el Suburbio de la ciudad, y presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por presunta corrupción en la administración de ese camposanto. Desde al menos 2024 existen alertas sobre la operación de una red criminal que, de manera ilícita, comercializa espacios mortuorios que deberían ser gratuitos.

En un comunicado oficial, la Alcaldía reconoció la existencia de "varias anomalías y supuestas prácticas indebidas" en el camposanto, situado entre las calles 38 y la F, que cuenta con 46 850 bóvedas.

Uno de los casos más recientes se registró en mayo pasado, cuando Ecuavisa reportó la denuncia de una madre que no podía sepultar a su hijo menor de edad porque le exigían el pago de 300 dólares por el espacio.

Las quejas no han cesado. Incluso el diario El País, de España, se hizo eco de estas denuncias, recogiendo testimonios que señalan que en el cementerio se ofrecían precios diferenciados dependiendo de la causa de muerte, llegando a cobrar tarifas más altas si el fallecido había sido baleado.

El cementerio Ángel María Canals, que comenzó a operar hace 57 años, se ha convertido en el centro de un escándalo que involucra presuntos cobros ilegales, tráfico de espacios y aprovechamiento de la vulnerabilidad de las familias en momentos de duelo. La Empresa Pública Municipal de Acción Social y Educación (DASE) administra ese panteón.

