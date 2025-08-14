El Municipio de Guayaquil remueve al administrador de cementerio por venta ilegal de bóvedas

El <b>Municipio de Guayaquil</b> removió de su cargo al administrador del <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/el-municipio-reabrio-el-cementerio-angel-maria-canals-en-el-suburbio-de-guayaquil-XB7672514 target=_blank>cementerio Ángel María Canals</a></b>, ubicado en el Suburbio de la ciudad, y presentó una denuncia ante la <b>Fiscalía General del Estado </b>(FGE)<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/cobro-tumbas-cementerio-suburbio-guayaquil-denuncia-YN9359724 target=_blank></a></b> <i></i><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/tumbas-entre-la-maleza-y-ventas-informales-HY9364854 target=_blank></a></b>