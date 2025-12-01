El Municipio de Guayaquil extenderá la renovación de la calle Panamá por USD 1,1 millones

El Municipio de Guayaquil ampliará la renovación de la calle Panamá, en el centro de la urbe. Este lunes 1 de diciembre arrancan los trabajos de remodelación de aceras, cambio de porcelanato por adoquines, incorporación de nuevo mobiliario urbano y tachos para la basura, renovación de luminarias y mejoras en la semaforización.

El Cabildo destinará USD 1,1 millones para estos trabajos, que se realizarán desde la calle Roca hasta Aguirre, es decir hasta la Plaza de la Administración. En este tramo, los últimas tres cuadras de la Panamá adoptan el nombre de calle Pichincha.

Lea también: Baila la Calle: La noche en que Guayaquil venció al miedo y revivió la calle Panamá

"La propuesta permitirá extender hacia estas cuadras el concepto urbano aplicado en el segmento norte de la calle Panamá, impulsando la actividad comercial, turística y cultural del área", señaló el Municipio en un comunicado.

La calle Panamá, reconocida por la actividad gastronómica y cultural durante el día, está impulsando también la actividad nocturna. El viernes 29 de noviembre, cerca de 2 000 personas coparon este espacio, pues hubo presentaciones musicales y baile. Dieciséis de los más de 23 restaurantes que hay en la zona extendieron sus horarios hasta las 22:00.

La propuesta ahora es realizar estas jornadas todos los viernes y sábados, entre las 18:00 y las 22:00, para medir si esta zona puede recuperarse como espacio público nocturno.

Revise además: El centro de Guayaquil se reactiva con emprendimientos, música y murales