Guayaquil
02 dic 2025 , 06:40

Los casos de Covid-19 aumentan en Guayaquil

Médicos alertan de síntomas como tos seca, fiebre y cansancio. Señalan un incremento del 30 % en positivos durante noviembre. Los más afectados tienen entre 25 y 50 años.

   
Registro
Televistazo y Redacción
En Guayaquil, varios consultorios privados reportan un aumento de casos de COVID-19. Entre los síntomas más comunes se registran tos seca prolongada, cansancio extremo y, en algunos pacientes, la necesidad de hospitalización.

Que el COVID sigue circulando es algo evidente cada semana, no solo en los hospitales, sino también en las consultas particulares. Aunque en los últimos cuatro años los signos de la enfermedad habían perdido fuerza gracias a la vacunación y la inmunidad de rebaño, ahora se han intensificado nuevamente. Así lo señala el médico intensivista Henry Pinela.

"Los síntomas de los pacientes que he recibido con COVID me llaman la atención porque me recuerdan a esos primeros años de pandemia. Por ejemplo, pacientes que no tienen muchos síntomas, pero llegan con cansancio y saturación un poco baja; o pacientes que, después del tercer o cuarto día, en vez de mejorar, presentan síntomas más intensos relacionados con el malestar general", señaló el especialista.

De acuerdo a Pinela, los casos van en aumento. Dice que, en su consultorio privado y en un hospital público, de los 100 pacientes que recibió en las últimas dos semanas, al menos 30 dieron positivo para coronavirus. Pinela detalla: "En el mes de noviembre, el aumento que yo presencié es de un 30 % en pruebas positivas de COVID".

En el consultorio del también médico intensivista John Cuenca, el panorama es similar. En las últimas semanas ha registrado varios casos positivos, y los síntomas que presentan sus pacientes son cada vez más fuertes, al punto de requerir hospitalización.

"Podemos tener un repunte importante con sintomatología distinta y severa: tos, mucha fiebre —hasta de 40 grados—, dolor intenso de cabeza y garganta, y síntomas que pueden prolongarse hasta cuatro semanas", indicó.

Otro cambio observado tiene que ver con la edad de los pacientes. Esta vez, los más afectados son personas entre 25 y 50 años.

Esta vez no afecta tanto a adultos mayores o niños, sino más bien a gente joven, entre 25 y 50 años, "quienes no son considerados grupos de riesgo", añadió Cuenca.

Para diciembre se estima un incremento de contagios debido a las reuniones navideñas y eventos sociales. Por ello, los médicos recomiendan mantener las medidas de higiene y acudir a un profesional de la salud en caso de presentar síntomas.

