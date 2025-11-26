Seguridad
Caso pruebas covid-19: el juicio contra Abdalá Bucaram nuevamente se suspendió

El juicio por delincuencia organizada, en contra del expresidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo y 2 personas más, empezó hace 6 meses y solo se ha dado durante 13 días.

   
El caso pruebas covid-19, en contra del expresidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo, el israelí Sheiman Oren y el agente de tránsito Leandro Berrones lleva 5 años de trabas y dilaciones.

En abril de este año, tras más de 10 diferimientos, finalmente se instaló la audiencia de juicio por delincuencia organizada, pero otra vez ha tenido pausas prolongadas. Es noviembre y en estos siete meses, el juicio apenas se ha dado durante 13 días y nuevamente está suspendido de forma indefinida.

Hasta el momento, la Fiscalía ha presentado testigos y peritos que, según la fiscal Libia Sarabia, prueban que los involucrados son autores del delito y que entre marzo y agosto de 2020, durante la pandemia, formaron parte de una estructura delictiva que lucró de la comercialización ilegal de 21 mil pruebas rápidas de covid-19 y otros insumos médicos, usando bienes y funcionarios públicos de la AMT.

En agosto de 2021, 2 exagentes aceptaron los hechos y ya fueron condenados a 5 años de prisión.

Sheinman Oren vendió los insumos a Jacobo Bucaram al margen de las obligaciones tributarias, sin documentos, fue detenido con dinero en efectivo fingiendo ser agente de la DEA con una credencial falsa, dijo la fiscal, y que la transacción no está registrada en el sistema financiero ni el SRI, eran productos con sobreprecio que Abdalá Bucaram almacenó en su domicilio.

La acusación también señala a los Bucaram de intimidar y presionar a Shy Dahan para que cambie su versión, él es otro involucrado que estaba preso y fue asesinado en la cárcel.

Este es un lado de la historia, los argumentos de los cuatro procesados se presentarán más adelante.

