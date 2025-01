Aquiles Álvarez encarga la Alcaldía de Guayaquil a Blanca López del 20 al 24 de enero

El Concejo Municipal de Guayaquil avaló de manera unánime este 17 de enero la licencia que solicitó el alcalde Aquiles Álvarez para subrogar sus funciones, del lunes 20 al viernes 24 de enero, a la vicealcaldesa Blanca López.

En el escrito presentado ante los ediles, Álvarez señaló que durante esos días deberá "realizar actividades en representación y beneficio" del Puerto Principal, sin ahondar en detalles.

"No es para hacer campaña, por si acaso", comentó tras culminar la votación de ese punto durante la sesión del Concejo, realizada de manera itinerante en el Cristo del Consuelo.

El evento estuvo marcado por el rechazo ante la decisión del Ministerio de Ambiente de suspender al Municipio de Guayaquil como autoridad ambiental.

“La gente está cansada y cuando se dé el momento, que está cerca, Guayaquil se va a levantar porque estamos hartos de que nos persigan, a nosotros nada nos ahuyenta, nada nos corre y nos encanta enfrentar los problemas, eso es Guayaquil”, reclamó Alvarez, quien ha sostenido que el Gobierno persigue su administración.

Los concejales expresaron que esta situación retrasará la emisión de las licencias ambientales, lo que significa, según ellos, que la obra en el sector privado se retrasará y con ello habrá un impacto negativo la generación de empleos. Actualmente hay unos 80 trámites en curso.

Mientras rija esta suspensión, la competencia de otorgar esos permisos estará a cargo de la Prefectura del Guayas, una responsabilidad a la cual no están listos para cumplirla inmediatamente, al ocurrir de manera imprevista, dijo la prefecta Marcela Aguiñaga.

"Lo que me parece increíble, y de alguna manera irresponsable, es que nosotros no hemos sabido de esto. Nos notifican para que en ocho días acojamos todos los trámites del Municipio de Guayaquil. No teníamos presupuestado ni la gente ni los recursos para dar seguimiento a cada permiso ambiental", dijo en una entrevista radial.

Ayer arrancó el plazo de ocho días que tiene el cabildo para presentar un plan de acción, que será evaluado por el Ministerio del Ambiente para determinar si se levanta o no la suspensión.