Aquiles Álvarez criticó al Gobierno, refiriéndose al caso Triple A y al ECU 911 durante enlace radial

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, aprovechó su enlace radial semanal para referirse al caso Triple A, uno de los temas que discutió con el presidente Daniel Noboa en redes sociales durante el fin de semana, cuando dijo ser perseguido por el Gobierno.

La autoridad del Puerto Principal aseveró que el fiscal encargado del caso, donde fueron procesadas cinco personas y cinco empresas -entre ellas Copedesa S.A de la familia de Álvarez- no pidió prisión preventiva tras escuchar las defensas técnicas.

"Le echa la culpa a la ARCH (Agencia de Regulación de Control de Hidrocarburos) porque dice que está luchando contra la corriente. ¿De cuando acá un fiscal tiene que luchar contra la corriente?", expresó.

La Fiscalía General comunicó que las cinco personas recibieron medidas de prohibición de salida del país y presentaciones periódicas dos días a la semana, mientras que las compañías tienen prohibición de enajenar sus bienes y acciones, por presuntamente participar en el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de combustibles.

Álvarez afirmó que todo el caso se trata de una falacia, señalando que no existen pruebas. Manifestó que la persecución comenzó con su hermano Antonio Álvarez en Barcelona SC.

También aseguró que el plan de Daniel Noboa era encarcelarlo durante las fiestas julianas. "¿Usted cree que no me tenían en pijama en (cárcel de máxima seguridad) La Roca (...) la gente cree que el alcalde tiene inmunidad, pero no la tengo y aquí estamos", dijo Álvarez, quien, al igual de sus hermanos, no fue vinculado al caso.

Sin embargo, apreció que Daniel Noboa no actúa con mala intención, pero que su problema "es el tipo de personas que lo rodean", refiriéndose a Julio José Neira, secretario de Integridad Pública, quien ha grabado videos sobre los presuntos actos de tráfico de combustible. El 9 de diciembre pasado arremetió contra él.

"Cualquier persona que conozca la normativa de Petroecuador sabe que no es posible sacar USD 10 millones en combustible sin cumplir con estrictos requisitos, como contar con garantías bancarias que cubran el producto. Esto demuestra su falta de conocimiento y la intención de engañar. Francamente, su comportamiento raya en la idiotez", comentó.

Álvarez también afirmó que la ARCH ha emitido informes para levantar la clausura de sus gasolineras, pero que esto aún no ha ocurrido. Dijo que la medida cautelar que impulsó para revertir este proceso fue negada por "un juez perro".