Luego de que se difundió el video de la reacción explosiva de Álvarez, Rovira comentó en X: "Lo sucedido en Chongón no fue un 'cruce de palabras', fue un acto de irrespeto, prepotencia y descontrol por parte del alcalde de Guayaquil".

"Una autoridad que se dice 'transformada' no le grita así a su pueblo. No amenaza, no pierde la cabeza, no insulta, no necesita que lo sujeten para no agredir", agregó.

Ese mensaje provocó respuestas de distintos funcionarios municipales. La vicealcaldesa de Guayaquil, Tatiana Coronel, fue una de las que contestó: "No sea oportunista y no defienda lo indefendible. ¿Ya tiene un plan de seguridad para frentear a la delincuencia en Guayaquil junto al Municipio?".