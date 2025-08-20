Guayaquil
Aquiles Álvarez espera que la suspensión de obra en Los Ceibos sea levantada: "tengo un enorme cariño a la prefecta"

El alcalde de Guayaquil indicó que presentaron sus pruebas de descargo en el proceso administrativo que lleva la Prefectura del Guayas, mediante el cual fue suspendida la obra vial en Los Ceibos.

   
    Imagen de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, en un enlace radial este 20 de agosto del 2025.( Municipio de Guayaquil )
Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, anunció que el Municipio ya presentó sus pruebas de descargo en el proceso administrativo sancionador que lleva a cabo la Prefectura del Guayas, mediante el cual está suspendida la construcción de un paso elevado en Los Ceibos.

La autoridad municipal espera que, con esta respuesta, el gobierno provincial levante la medida para que se pueda retomar la obra.

Le puede interesar: Aquiles Álvarez acusa a Marcela Aguiñaga de violar la Constitución por iniciar un proceso por el paso elevado en Los Ceibos

"Yo elijo confiar, elijo que fríamente analicen nuestros descargos dentro del proceso administrativo, nuestros descargos legales con documentación que ellos mismos avalaron en su momento", aseveró.

Álvarez también habló sobre su relación con la prefecta Marcela Aguiñaga, a quien catalogó la semana pasada como "marioneta" del Ministerio de Ambiente, entidad de dónde salió la orden de suspender la obra por supuestas irregularidades en la tramitación del permiso ambiental.

Profirió esos calificativos después que la Prefectura ordenara que se despejen los obstáculos viales sobre la Avenida del Bombero.

"La verdad que le tengo un cariño enorme a la prefecta (...) ella tiene que darse cuenta de que todo esto, dirigido desde el Ministerio de Ambiente, es buscar utilizarla para desgastarnos y evitar el desarrollo de Guayaquil", aseveró. Expresó que Aguiñaga tiene intenciones vuenas.

Lea también: Marcela Aguiñaga y Aquiles Álvarez, cada vez más distanciados de la Revolución Ciudadana

El alcalde de Guayaquil recordó que compartió con ella la campaña electoral para las elecciones seccionales de 2023, siendo ambos acogidos por el manto del Movimiento Revolución Ciudadana.

Álvarez manifestó que si la Prefectura se basa en un 100 % en el descargo presentado no tendrían por qué quitar el registro ambiental. Indicó que toda la documentación fue tramitada con la CAF, el Banco de desarrollo de América Latina y El Caribe, quienes financiaron la obra.

